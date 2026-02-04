Καρκίνος: Πάνω από 60.000 νέες διαγνώσεις κάθε χρόνο στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, πάνω από 60.000 νέες διαγνώσεις καταγράφηκαν το 2024, εντείνοντας την πρόκληση για την αντιμετώπιση της νόσου.

Η 4η Φεβρουαρίου είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου, μια διεθνή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, την κινητοποίηση της κοινωνίας και την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα για όσους ζουν με καρκίνο.

Για το 2026, το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας είναι «Φροντίδα με Ενσυναίσθηση – Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο», αναδεικνύοντας την ανάγκη για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα των ασθενών.

Αισιοδοξία για την επιβίωση των ασθενών με καρκίνο

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος, διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» και πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ, «τα τελευταία στοιχεία από την ετήσια έκθεση “Cancer Statistics 2026” της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (ACS) δείχνουν ότι για πρώτη φορά το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης για όλους τους τύπους καρκίνου στις ΗΠΑ φτάνει το 70%. Το ποσοστό αυτό αφορά άτομα που διαγνώστηκαν μεταξύ 2015 και 2021».

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι ασθενείς με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στην επιβίωση.

Ωστόσο, ο καρκίνος παραμένει η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και η κύρια αιτία θανάτου για άτομα κάτω των 85 ετών. Οι εκτιμήσεις για το 2026 κάνουν λόγο για περίπου 2.114.850 διαγνώσεις καρκίνου και 626.140 θανάτους μόνο στις ΗΠΑ.

Στοιχεία για την κατάσταση του καρκίνου σε Ελλάδα και Ευρώπη

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα για τον Καρκίνο (ECIS), το 2024 στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαγνώστηκαν 2,7 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου και παρατηρήθηκε μείωση της θνησιμότητας κατά 2% σε σύγκριση με το 2022.

Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι το 2024 καταγράφηκαν πάνω από 60.000 νέες διαγνώσεις καρκίνου. Ο καρκίνος επηρεάζει ελαφρώς περισσότερο τους άνδρες (54% των νέων περιπτώσεων και 56% των θανάτων από καρκίνο) από τις γυναίκες.

Στην ΕΕ, ο καρκίνος του μαστού παραμένει ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος, με περίπου 360.000 γυναίκες να διαγιγνώσκονται με τη νόσο το 2024.

Ακολουθούν οι καρκίνοι:

παχέος εντέρου,

πνεύμονα,

ενδομητρίου και

μελάνωμα του δέρματος.

Στους άνδρες, ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος είναι ο καρκίνος του προστάτη (22.3%), ακολουθούμενος από τους καρκίνους:

πνεύμονα,

παχέος εντέρου,

ουροδόχου κύστης και

νεφρών.

Όσον αφορά τη θνησιμότητα, οι τέσσερις πιο συχνές αιτίες θανάτου από καρκίνο και για τα δύο φύλα είναι ο καρκίνος του πνεύμονα (19.7%), ο καρκίνος του παχέος εντέρου (12.2%), ο καρκίνος του παγκρέατος (7.5%) και ο καρκίνος του μαστού (7.3%).

