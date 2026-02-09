Νέα θεραπεία δίνει ελπίδα στους ασθενείς με αποφρακτική υπνική άπνοια

Η αποφρακτική άπνοια ύπνου, μια διαταραχή κατά την οποία οι αεραγωγοί φράσσονται κατά τη διάρκεια του ύπνου, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία – αλλά μια νέα θεραπεία θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ανακούφιση στα εκατομμύρια ανθρώπων που πάσχουν παγκοσμίως.

Η ανάγκη για περισσότερες θεραπευτικές επιλογές είναι επιτακτική, καθώς η πάθηση μπορεί να διαταράξει σοβαρά τον ύπνο και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και άνοιας.

Η νέα τεχνική, που ανέπτυξαν ερευνητές του Πανεπιστημίου Flinders στην Αυστραλία, βασίζεται στην υπάρχουσα θεραπεία της διέγερσης υπογλώσσιου νεύρου (HNS), η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρικούς παλμούς για να εμποδίσει τη γλώσσα να φράξει τον λαιμό. Ωστόσο, όπως εφαρμόζεται σήμερα, η HNS απαιτεί χειρουργική επέμβαση και σχετικά ογκώδες εμφύτευμα, είναι επεμβατική και χρονοβόρα. Επίσης, δεν είναι αποτελεσματική για όλους τους ασθενείς. Οι ερευνητές ήθελαν να δοκιμάσουν ένα μικρότερο ηλεκτρόδιο, πιο εύκολο στην τοποθέτηση και στη διαχείριση.

«Πρόκειται για μια 90λεπτη διαδικασία που πραγματοποιείται με την καθοδήγηση υπερήχων και προκαλεί ελάχιστη ενόχληση», εξηγεί ο Σάιμον Κάρνεϊ, συν-συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο Flinders.

Σε σύντομες δοκιμές διέγερσης διάρκειας μερικών αναπνοών, το νέο ηλεκτρόδιο άνοιξε αποτελεσματικά τον αεραγωγό σε 13 από τους 14 συμμετέχοντες – ποσοστό επιτυχίας 93%.

«Παρατηρήσαμε σημαντική βελτίωση στην αναπνοή στο 93% των συμμετεχόντων, με αύξηση της ροής αέρα συγκρίσιμη με αυτή που προσφέρει η θεραπεία CPAP, ακόμη και όταν οι ανώτερες αναπνευστικές οδοί ήταν εντελώς κλειστές», δήλωσε η Δρ. Αμάλ Οσμάν, φυσιολόγος και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Αν και η μέθοδος θα χρειαστεί περαιτέρω ανάπτυξη και δοκιμές προτού μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα, τελικά υπόσχεται μια θεραπευτική επιλογή για την HNS που θα μπορεί να εφαρμοστεί με μια σύντομη επέμβαση σε κλινική, αντί για μια πιο επεμβατική χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει ότι θα αποτελεί μια επιλογή για περισσότερα άτομα με αποφρακτική υπνική άπνοια. Οι ασθενείς θα εξετάζονται πιο γρήγορα και θα χρειάζονται λιγότερο χρόνο ανάρρωσης σε σύγκριση με τη χειρουργική επέμβαση.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, η νέα έκδοση θα μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

«Η προσέγγιση αυτή μπορεί να μειώσει τον χρόνο ανάρρωσης και το κόστος, ενώ αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας για όσους δεν μπορούν να αντέξουν τις συμβατικές θεραπείες», σημειώνει η Δρ. Οσμάν.

Η ομάδα αναφέρει ότι τα επόμενα βήματά της είναι να αναπτύξει την τεχνική της ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια μακροπρόθεσμα, και να την ενσωματώσει σε φορετές τεχνολογίες. Άλλα νεύρα και μύες θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν στόχο για τη βελτίωση της ροής του αέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο ύπνου, με σχετικά μικρό αριθμό συμμετεχόντων με αποφρακτική υπνική άπνοια. Τα αρχικά αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, αλλά η τεχνική πρέπει να δοκιμαστεί σε περισσότερα άτομα και σε πιο φυσιολογικές συνθήκες.

Πηγή: www.ertnews.gr