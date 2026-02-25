Πρόγραμμα διάγνωσης καρκίνου του μαστού στην Τρίπολη

Το πρόγραμμα υλοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, του Δήμου Τρίπολης και του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας. Οι εξετάσεις παρέχονται δωρεάν χωρίς οικονομικά, ασφαλιστικά ή φορολογικά κριτήρια.

Οι γυναίκες ηλικίας 25 έως 70 ετών θα μπορούν να υποβληθούν σε τεστ Παπανικολάου, ενώ οι γυναίκες από 40 ετών και άνω θα κάνουν επιπλέον ψηφιακή μαστογραφία. Για τις ηλικίες 30 έως 50 ετών το τεστ Παπ θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο υγρής φάσης (thin prep) και θα γίνεται μοριακή ταυτοποίηση του ιού HPV. Παράλληλα προβλέπεται και επανέλεγχος γυναικών που συμμετείχαν σε προηγούμενη φάση του προγράμματος.

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται στην ειδική κινητή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας, η οποία θα βρίσκεται στην Πλατεία Άρεως, στην οδό Οικονομίδου, δίπλα στο Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού στα τηλέφωνα 2713 610245 και 2713 610241 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου & Κοινωνικής Μέριμνας, καθώς και στο 2713 600402 του Δήμου Τρίπολης.

Οι μαστογραφίες και τα επιχρίσματα θα αξιολογούνται από ακτινολόγους και κυτταρολόγους σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. Τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με προσωπική επιστολή, ενώ σε περίπτωση που απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος θα πραγματοποιούνται δωρεάν συμπληρωματικές εξετάσεις στην κινητή ή στη σταθερή μονάδα του Ιδρύματος. Εφόσον χρειαστεί θεραπευτική αντιμετώπιση, θα γίνεται παραπομπή στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», που αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δράση εντάσσεται στις παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την προστασία της υγείας των γυναικών.