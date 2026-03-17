GIVMED: Η βοήθεια δεν έχει ημερομηνία λήξης (βίντεο)

Τα φάρμακα και τα προϊόντα υγείας έχουν ημερομηνία λήξης. Η βοήθεια, όμως, δεν λήγει ποτέ.

Κάθε ιδιώτης μπορεί να προσφέρει τα φάρμακα και τα προϊόντα υγείας:

● που δεν χρειάζεται πλέον,

● και δεν έχουν λήξει,

● και να στηρίξει ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Όλα τα σημεία προσφοράς του δικτύου GIVMED βρίσκονται αναλυτικά στο givmed.org

Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, περισσότερα από 40.000.000 κουτιά φαρμάκων και προϊόντων υγείας λήγουν αχρησιμοποίητα και πετιούνται. Ταυτόχρονα, 1 στους 5 ανθρώπους αντιμετωπίζει εμπόδια πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, λόγω κόστους.

Η βοήθεια δεν έχει ημερομηνία λήξης!

Μέσω της νέας πανελλαδικής καμπάνιας του GIVMED, που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, σάς καλούμε να μπείτε στον χάρτη του GIVMED ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 210 3007222 για να μάθετε πού μπορείτε να δωρίσετε τα φάρμακα και τα προϊόντα υγείας που δεν χρειάζεστε πια.

Οι ιδιώτες μπορούν:

?️ να μπουν στον χάρτη με τα σημεία προσφοράς σε όλη την Ελλάδα: https://bit.ly/42eLgRl

? να αναζητήσουν το κοντινότερο σημείο στην περιοχή τους

? να ενημερωθούν αναλυτικά για το τι μπορούν να δωρίσουν: https://bit.ly/425rM1R

☎️ να καλέσουν στο 210 3007222 για περισσότερες πληροφορίες

Σημείωση: Τα φάρμακα παραλαμβάνονται και ελέγχονται από τους υπεύθυνους φαρμακοποιούς των κοινωφελών φορέων στους οποίους δωρίζονται. Δεν δωρίζονται ληγμένα ή αλλοιωμένα φάρμακα και φάρμακα ψυγείου.

Λίγα λόγια για το GIVMED

Η οργάνωση GIVMED Share medicine Share life έχει ως αποστολή να εξασφαλίσει την πρόσβαση κοινωνικά ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένους ανθρώπους, παιδιά, άπορους, πρόσφυγες, άτομα με αναπηρίες, άτομα με ψυχικές ασθένειες) σε φάρμακα και προϊόντα υγείας. Για τον σκοπό αυτόν, προσφέρει υπηρεσίες λογισμικού και συντονισμού σε Κοινωνικά Φαρμακεία και κοινωφελείς φορείς. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2016 και μέχρι σήμερα έχει συντονίσει τη δωρεά πάνω από 1.560.000 κουτιών φαρμάκων και προϊόντων υγείας, αξίας που ξεπερνά τα 15.959.000 ευρώ μέσω ενός δικτύου 239 κοινωφελών φορέων και 176 σημείων προσφοράς.