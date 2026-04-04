Δράση προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου στο Δημοτικό Σπερχογείας

Δράση προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου στο Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 1η Απριλίου, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων αγωγής και προαγωγής υγείας.

Η δράση υλοποιήθηκε από στελέχη του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας, με στόχο την προαγωγή της στοματικής υγείας των μαθητών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών οδοντιατρικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε προληπτικός έλεγχος στους μαθητές του σχολείου. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τη σημασία της στοματικής υγιεινής και τη σωστή τεχνική βουρτσίσματος των δοντιών, με στόχο την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών από μικρή ηλικία.

Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν ιδιαίτερα θετική, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών.