Οι Βρυξέλλες απαγορεύουν τα ηλεκτρικά πατίνια – Θα εξαφανιστούν μέχρι τα τέλη του 2026

Ύστερα από χρόνια παραπόνων για επικίνδυνη οδήγηση, κατάληψη των πεζοδρομίων και ακόμη και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, η βελγική πρωτεύουσα ανακοίνωσε ότι τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια θα εξαφανιστούν από τους δρόμους της από τον Ιανουάριο του 2027, προστιθέμενη σε μια ολοένα μεγαλύτερη λίστα ευρωπαϊκών πόλεων που γυρίζουν την πλάτη στο κάποτε ακμάζον αυτό μέσο μετακίνησης, μεταδίδει το Euronews.

Η Περιφέρεια των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι άδειες των δύο τελευταίων εταιρειών ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη, της Bolt και της Dott, θα λήξουν στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Από το 2027, μόνο κοινόχρηστα ποδήλατα θα είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση στις Βρυξέλλες.

Η απόφαση έρχεται μετά από σημαντική αύξηση των τροχαίων περιστατικών που αφορούν τα συγκεκριμένα οχήματα.

Οι The Brussels Times μετέδωσαν ότι μόνο το 2025 τραυματίστηκαν περίπου 666 άνθρωποι από ατυχήματα, σύμφωνα με περιφερειακά στοιχεία. Πρόκειται για αύξηση 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ειδικοί σημειώνουν ότι ο σχεδιασμός των ηλεκτρικών πατινιών οδηγεί σε πιο σοβαρούς τραυματισμούς και ότι, σε περίπτωση σύγκρουσης, οι χρήστες είναι πιο πιθανό να υποστούν τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι τα πατίνια που παρκάρονται λανθασμένα μπορούν να εμποδίσουν τη διέλευση σε δημόσιους χώρους και να δημιουργήσουν προβλήματα σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή ηλικιωμένους.

Η κυβέρνηση των Βρυξελλών αποκάλυψε επίσης ότι τα πατίνια έχουν χρησιμοποιηθεί από διακινητές ναρκωτικών και ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και ότι χρησιμοποιήθηκαν σε 25 περιστατικά με πυροβολισμούς το 2025.

Την ώρα που η πόλη απομακρύνεται από τα ηλεκτρικά πατίνια, θα ενισχύσει το δίκτυο κοινόχρηστων ποδηλάτων και σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των ηλεκτρικών ποδηλάτων στους δρόμους.

Πηγή: efsyn.gr