Ανακαινίζω 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και τα ποσά (βίντεο)

Άνοιξε σήμερα Δευτέρα η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος «Ανακαινίζω 2026».

Οι δικαιούχοι του νέου «Ανακαινίζω» μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας anakainisi.apps.gov.gr.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ανοίξει, εκτός απροόπτου, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τα βασικά στοιχεία του νέου «Ανακαινίζω»

Ποιες κατοικίες εντάσσονται

Η δράση αφορά δύο κατηγορίες:

Κλειστές κατοικίες που παρέμεναν αχρησιμοποίητες τα έτη 2024-2025 και θα διατεθούν μετά την ανακαίνιση για ιδιοκατοίκηση ή για μακροχρόνια μίσθωση.

Ανοικτές κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και χρειάζονται ανακαίνιση.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα ανώτατα εισοδήματα κυμαίνονται:

από 18.000 € έως 35.000 € για την Κατηγορία Ι,

και από 25.000 € έως 45.000 € για την Κατηγορία ΙΙ, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα παιδιά.

Ποσοστά επιχορήγησης

80% για την Εισοδηματική Κατηγορία Ι.

70% για την Εισοδηματική Κατηγορία ΙΙ.

Υπάρχει επιπλέον προσαύξηση 5% για:

ορεινές ή νησιωτικές περιοχές,

μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες,

ΑμεΑ.

Το τελικό ποσοστό μπορεί να φτάσει:

έως 95% για την Κατηγορία Ι,

έως 85% για την Κατηγορία ΙΙ.

Ύψος επιδότησης

Η επιδότηση ανέρχεται έως:

300 €/τ.μ.

και έως 36.000 € ανά κατοικία (για κατοικία 120 τ.μ.).

Επιπλέον, καλύπτονται έως 2.500 € για:

μηχανικούς,

ΠΕΑ,

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου,

άδειες,

ελέγχους ολοκλήρωσης.

Βασικές προϋποθέσεις κατοικίας

Η κατοικία πρέπει:

να έχει οικοδομική άδεια έως 31/12/1990,

να είναι έως 120 τ.μ. (150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους υπό όρους),

να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία έως Γ,

να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η.1.2020,

να μην είναι καταχωρισμένη σε βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb).

Υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης:

πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία,

και να αντιστοιχούν στο 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Υποχρεώσεις μετά την επιδότηση

Για 5 χρόνια:

οι ανοικτές κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση,

οι κλειστές κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Απαγορεύεται:

η βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb),

η επαγγελματική χρήση,

η υπεκμίσθωση.

Μεταβίβαση του ακινήτου εντός της πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης.

Πότε ξεκινά το δεύτερο στάδιο του «Ανακαινίζω»

Το δεύτερο στάδιο του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2026, όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Οι επιλέξιμοι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή να υποβάλουν αρχικά υπεύθυνη δήλωση με τα βασικά στοιχεία του ακινήτου.

Σε περίπτωση έγκρισης, θα απαιτηθεί η προσκόμιση των σχετικών εγγράφων για την εκταμίευση της επιδότησης.

Πηγή: www.iefimerida.gr