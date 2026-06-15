Ραγδαία άνοδος των κρουσμάτων σύφιλης και γονόρροιας στην Ευρώπη

Ανησυχία προκαλεί η συνεχής αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις τελευταίες επιδημιολογικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Το 2024 καταγράφηκαν περισσότερα από 106.000 κρούσματα γονόρροιας, αριθμός αυξημένος κατά 303% σε σχέση με το 2015, ενώ τα περιστατικά σύφιλης ξεπέρασαν τις 45.500, παρουσιάζοντας υπερδιπλασιασμό μέσα σε μία δεκαετία. Τα χλαμύδια παραμένουν η συχνότερη σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη, με περισσότερα από 213.000 κρούσματα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση της συγγενούς σύφιλης, δηλαδή της μετάδοσης της λοίμωξης από τη μητέρα στο νεογνό. Οι σχετικές περιπτώσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο, από 78 το 2023 σε 140 το 2024.

Σύμφωνα με το ECDC, τα ΣΜΝ μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, όπως χρόνιο πόνο, υπογονιμότητα, αλλά και προβλήματα στο καρδιαγγειακό και νευρικό σύστημα στην περίπτωση της σύφιλης.

Οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες εξακολουθούν να αποτελούν την πληθυσμιακή ομάδα με τα υψηλότερα ποσοστά γονόρροιας και σύφιλης. Παράλληλα, αύξηση των κρουσμάτων παρατηρείται και μεταξύ των ετεροφυλόφιλων, ιδιαίτερα στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Το ECDC επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό των λοιμώξεων, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες χρεώνουν ακόμη τις βασικές εξετάσεις για ΣΜΝ, ενώ πολλές εθνικές στρατηγικές πρόληψης δεν έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα μετά την πανδημία.

Ο οργανισμός καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να ενισχύσουν τα προγράμματα πρόληψης, τον προγεννητικό έλεγχο, την πρόσβαση στις διαγνωστικές εξετάσεις και την ιχνηλάτηση επαφών, προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεση δράση η αυξητική τάση των κρουσμάτων αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: www.koutipandoras.gr