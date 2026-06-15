Δήμος Τριφυλίας: Προσλήψεις από πρόγραμμα απασχόλησης

Τη συμμετοχή και την έγκριση προσλήψεων στο «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για την πρόσληψη 1.000 επιπλέον ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού», αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Παράλληλα προτάθηκε η πρόσληψη 3 ατόμων, με διάρκεια σύμβασης 18 μηνών πλήρους απασχόλησης. Ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ υποστηρικτικού προσωπικού /ΔΕ γενικών καθηκόντων για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ διοικητικού λογιστικού για τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών , ένα άτομο ειδικότητας ΔΕ υποστηρικτικού προσωπικού /ΔΕ γενικών καθηκόντων για το Αυτοτελές Γραφείο προγραμματισμού , οργάνωσης και πληροφορικής.

Επίσης από τη Δημοτική Επιτροπή αποφασίστηκε ο καθορισμός του αριθμού μαθητευομένων Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ για απασχόληση στο Δήμο Τριφυλίας κατά την περίοδο 2026-2027. Που θα είναι συνολικά 7 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων.

Κ.Μπ.