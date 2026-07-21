Ο θόρυβος των δρόμων αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον, όπως διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «JAMA Neurology».

Στη μελέτη διερευνήθηκαν στοιχεία για πάνω από τρία εκατομμύρια άτομα στη Δανία, ηλικίας άνω των 40 ετών, που παρακολουθήθηκαν για 13 χρόνια, κατά μέσο όρο. Ως υψηλό επίπεδο θορύβου ορίστηκαν τα 60 ντεσιμπέλ και ο θόρυβος υπολογίστηκε με βάση τις διευθύνσεις διαμονής των συμμετεχόντων σε πέντε διαφορετικά έτη και σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Διαπιστώθηκε ότι όσοι εκτίθενται σε μεγάλο θόρυβο είναι συχνότερα άνδρες, ζουν μόνοι, έχουν χαμηλότερο εισόδημα και ζουν σε περιοχές που έχουν λιγότερους χώρους πρασίνου κοντά τους και υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Στα αποτελέσματα της μελέτης συνυπολογίστηκαν κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες, η ατμοσφαιρική ρύπανση, το κάπνισμα, η σωματική δραστηριότητα και η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. Τελικά διαπιστώθηκε ότι η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο των δρόμων στην περιοχή κατοικίας συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο για νόσο του Πάρκινσον. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι εκτίθενται σε επίμονο θόρυβο, ακόμα και νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο ύπνος τους και να έχουν υψηλότερα επίπεδα στρες. Αντίθετα, όσοι ζουν σε σπίτια με ήσυχη πρόσοψη έχουν μικρότερο κίνδυνο για εμφάνιση Πάρκινσον, καθώς έχουν τη δυνατότητα να απομονωθούν σε πιο ήσυχους χώρους.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία της ησυχίας στις γειτονιές όπου υπάρχουν κατοικίες, κάτι που θα πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο του αστικού σχεδιασμού και της κατασκευής κατοικιών.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ