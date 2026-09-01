Ξεκίνησε η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο

Με την πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε από το υπουργείο Υγείας ξεκίνησε χθες Δευτέρα η διαδικασία εκπόνησης του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο.

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και εφαρμόσιμου Εθνικού Σχεδίου, το οποίο θα συνδέσει σε μια κοινή στρατηγική τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα και θα θέσει τις προτεραιότητες της πολιτικής για τον καρκίνο για τα επόμενα χρόνια.

Το νέο ΕΣΔΚ φιλοδοξεί να καλύψει ολόκληρη τη διαδρομή του πολίτη και του ασθενούς, από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση έως τη θεραπεία, την αποκατάσταση, την επιβίωση και την ανακουφιστική φροντίδα, ενσωματώνοντας παράλληλα τις νέες δυνατότητες που δημιουργούν τα δεδομένα, η έρευνα, η ψηφιακή τεχνολογία και η καινοτομία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο συμπεριληπτικός χαρακτήρας της διαδικασίας. Στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της ιατρικής, επιστημονικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και των ίδιων των ασθενών, ενώ κατά την εκπόνηση του Σχεδίου θα αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία ενός ευρύτερου κύκλου φορέων και εμπειρογνωμόνων.

Κοινή επιδίωξη είναι το νέο Εθνικό Σχέδιο να μην περιοριστεί στην καταγραφή των δράσεων που ήδη υλοποιούνται, αλλά να αποτελέσει έναν πραγματικό οδικό χάρτη, με σαφείς προτεραιότητες, συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, χρονοδιαγράμματα και μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας και συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας, Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, τόνισε ότι στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα δεδομένα και η εμπειρία από τα εθνικά προγράμματα πρόληψης και να ενισχυθεί η σύνδεση με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ώστε η αντικαρκινική πολιτική να αποκτήσει πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό χαρακτήρα.

Υπογράμμισε ότι η πολιτική Δημόσιας Υγείας απέναντι στον καρκίνο ξεκινά ακόμη νωρίτερα, επισημαίνοντας: «Η συστηματική αντιμετώπιση των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, η προαγωγή υγιεινών συμπεριφορών, η εγγραμματοσύνη υγείας και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εμβολιασμού αποτελούν κρίσιμα πεδία παρέμβασης για τη μείωση της επίπτωσης της νόσου σε βάθος χρόνου. Η πρόληψη χρειάζεται σταθερή πληθυσμιακή στόχευση και ιδιαίτερη μέριμνα για όσους αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση, ώστε οι δυνατότητες που δημιουργούνται να φτάνουν σε ολόκληρο τον πληθυσμό».

Το Εθνικό Σχέδιο, ωστόσο, καλείται να δει την αντικαρκινική πολιτική στο σύνολό της και να συνδέσει σε μια κοινή εθνική κατεύθυνση τις διαφορετικές διαστάσεις της. Από την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση έως τη διάγνωση και τη θεραπεία, αλλά και μέσα από τις νέες δυνατότητες που δημιουργούν τα δεδομένα, η έρευνα και η καινοτομία, απαιτούνται σαφείς επιλογές και ιεράρχηση των παρεμβάσεων που μπορούν να επιφέρουν τη μεγαλύτερη βελτίωση στα αποτελέσματα υγείας.

«Η κατάρτιση του νέου Εθνικού Σχεδίου μάς δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε σε μια πιο ώριμη φάση της πολιτικής της χώρας απέναντι στον καρκίνο: με ισχυρότερη πρόληψη, καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και της επιστημονικής γνώσης και παρεμβάσεις που μπορούν να περιορίσουν ουσιαστικά το αποτύπωμα του καρκίνου στη Δημόσια Υγεία», πρόσθεσε η κ. Κράββαρη.

Η Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, τόνισε ότι το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο θα λειτουργήσει ως ένας ενιαίος οδικός χάρτης για τη βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Ασθενών, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Ογκολογικών και Αιματολογικών Ασθενών, η ενίσχυση των υποδομών και των ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και η νοσηλεία κατ' οίκον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον και στην εμπειρία των ίδιων των ογκολογικών ασθενών, με στόχο ποιοτικότερες, προσβάσιμες και περισσότερο ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες υγείας.

«Στόχος μας τώρα είναι να συνθέσουμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και συστηματικό πλαίσιο, με σαφείς προτεραιότητες, συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης που δεν θα αποτελεί απλώς την καταγραφή όσων ήδη γίνονται, αλλά έναν πραγματικό οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια», επεσήμανε η κ. Βιλδιρίδη.

Η Δάφνη-Ελένη Νικολάου, Γενική Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας, χαρακτήρισε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου εθνική ανάγκη και κυβερνητική προτεραιότητα, επισημαίνοντας ότι ο καρκίνος ευθύνεται για σχεδόν 1 στους 4 θανάτους στη χώρα. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία ενός ασθενοκεντρικού και ολοκληρωμένου σχεδίου, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την παρακολούθηση και την αποτελεσματική θεραπεία.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου - ΕΛΛΟΚ και Αναπληρωτής Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας, χαρακτήρισε την έναρξη της διαδικασίας σημαντική ευκαιρία αλλά και μεγάλη ευθύνη για την ογκολογική κοινότητα και τους ασθενείς. Τόνισε δε την ανάγκη το νέο Εθνικό Σχέδιο να αποτελέσει πραγματικό και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη, με ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή των ασθενών, σαφείς και μετρήσιμους στόχους, συνέχεια και συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα και τη φροντίδα των ανθρώπων με καρκίνο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ