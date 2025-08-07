eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 07 Αυγούστου 2025 11:21

Αυτοκίνητο έπεσε στην παραλία της Σάντοβας! (φωτό)

Γράφτηκε από

Αυτοκίνητο έπεσε στην παραλία της Σάντοβας! (φωτό)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τροχαίο ατύχημα ευτυχώς δίχως τραυματισμό συνέβη το πρωί της Πέμπτης στην παραλία της Σάντοβας, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί ένα αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 66χρονος Βέλγος εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε στην παραλία της Σάντοβας! Είναι χαρακτηριστικό πως το αγροτικό αυτοκίνητο κατέληξε πάνω στη αμμουδιά, λίγα μόλις μέτρα από λουόμενους που εκείνη την ώρα έκαναν το μπάνιο τους στην πολυσύχναστη παραλία!

Ευτυχώς από το τροχαίο δεν προέκυψε τραυματισμός, με τον 66χρονο Βέλγο να είναι καλά στη υγεία του, ενώ το αυτοκίνητό του υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που όμως δεν χρειάστηκε να επέμβει, αλλά και περιπολικά της αστυνομίας που κατέγραψαν το συμβάν.

Κ.Ηλ.

 

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις