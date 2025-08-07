Αυτοκίνητο έπεσε στην παραλία της Σάντοβας! (φωτό)

Λίγο πριν τις 10 το πρωί ένα αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 66χρονος Βέλγος εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε στην παραλία της Σάντοβας! Είναι χαρακτηριστικό πως το αγροτικό αυτοκίνητο κατέληξε πάνω στη αμμουδιά, λίγα μόλις μέτρα από λουόμενους που εκείνη την ώρα έκαναν το μπάνιο τους στην πολυσύχναστη παραλία!

Ευτυχώς από το τροχαίο δεν προέκυψε τραυματισμός, με τον 66χρονο Βέλγο να είναι καλά στη υγεία του, ενώ το αυτοκίνητό του υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που όμως δεν χρειάστηκε να επέμβει, αλλά και περιπολικά της αστυνομίας που κατέγραψαν το συμβάν.

Κ.Ηλ.