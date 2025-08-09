13 συλλήψεις στη Μεσσηνία σε νέα αστυνομική επιχείρηση

13 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα έγιναν στη Μεσσηνία προχθές Πέμπτη στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 630 άτομα, εκ των οποίων 570 ήταν Ελληνες και 60 ήταν αλλοδαποί. Προσήχθησαν 49 άτομα, 40 Ελληνες και 9 αλλοδαποί, ενώ έγιναν συνολικά 27 συλλήψεις και στους πέντε νομούς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 483 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 229 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μια ακινητοποίηση οχήματος.

Στη Μεσσηνία έγιναν έξι συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα συνελήφθησαν ένας 21χρονος και ένας 20χρονος στην Καλαμάτα με ένα τσιγαριλίκι, ένας 37χρονος στην Καλαμάτα με ένα τσιγαριλίκι και ένα γραμμάριο χασίς, ένας 25χρονος στο Ασπρόχωμα με δύο τσιγαριλίκια, ένας 46χρονος στο Ακρογιάλι Αβίας με ένα τσιγαριλίκι και 2,5 γραμμάρια χασίς και ένας 30χρονος Ρομά στον Αγιο Φλώρο με 0,3 γραμμάρια χασίς.

Από εκεί και πέρα συνελήφθησαν δύο γυναίκες από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ Καλαμάτας, μια 29χρονη και μια 41χρονη για κλοπή από σούπερ μάρκετ.

Ειδικότερα οι δύο γυναίκες εισήλθαν στο κατάστημα του ΑΒ Βασιλόπουλου στην οδό Κρήτης προσποιούμενες τις πελάτισσες και έκλεψαν, βάζοντας στις τσάντες τους καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης μαλλιών, αξίας 80 ευρώ.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος αντιλήφθηκε την πράξη τους, ειδοποίησε την αστυνομία και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ Καλαμάτας τις συνέλαβαν ύστερα από λίγη ώρα, ενώ τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στον υπεύθυνο του σούπερ μάρκετ.

Ακόμη συνελήφθη ένα άτομο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, δύο άτομα για στέρηση δελτίου ταυτότητας, ένα άτομο για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ένας αλλοδαπός, που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.