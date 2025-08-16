eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Μεσσηνία: Σύλληψη 62χρονης για κλοπή αυτοκινήτου στο Μοσχοχώρι

Μεσσηνία: Σύλληψη 62χρονης για κλοπή αυτοκινήτου στο Μοσχοχώρι

Για κλοπή αυτοκινήτου από το Μοσχοχώρι του Δήμου Μεσσήνης συνελήφθη μία 62χρονη το βράδυ της Τετάρτης.

Η γυναίκα, η οποία ήταν φιλοξενούμενη σε σπίτι στην περιοχή για άγνωστο λόγο πήρε χωρίς να ειδοποιήσει το αυτοκίνητο του ατόμου που τη φιλοξενούσε. Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Μεσσήνης, ενώ τελικά το αυτοκίνητο βρέθηκε τελικά παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη του και φυσικά του επιστράφηκε.

