Μεσσηνία: Σύλληψη 62χρονης για κλοπή αυτοκινήτου στο Μοσχοχώρι

Η γυναίκα, η οποία ήταν φιλοξενούμενη σε σπίτι στην περιοχή για άγνωστο λόγο πήρε χωρίς να ειδοποιήσει το αυτοκίνητο του ατόμου που τη φιλοξενούσε. Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Μεσσήνης, ενώ τελικά το αυτοκίνητο βρέθηκε τελικά παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη του και φυσικά του επιστράφηκε.