Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, που θα αφήσει βαθύ αποτύπωμα τόσο στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό του φθινοπώρου όσο και στην περιοχή της Μεσσηνίας, λόγω της βαρύτητας του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία της.

Η αποκάλυψη παρανομιών και κακοδιαχείρισης σε έναν οργανισμό που σχετίζεται άμεσα με τα κονδύλια για τους αγρότες, χτυπά καίρια την καρδιά της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της αυτοδιοίκησης, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν φημίζεται για την ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων. Πρωτίστως, το πολιτικό σκηνικό θα κλονιστεί. Οι πολιτικές δυνάμεις που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρεθούν υπό έντονη πίεση από την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης. Θα αναζητηθούν ευθύνες όχι μόνο σε επίπεδο διοίκησης του οργανισμού, αλλά και σε ευρύτερο πολιτικό φάσμα.

Το φθινόπωρο αναμένεται να αποτελέσει περίοδο έντονων πολιτικών αναταράξεων, με τις αντιπολιτεύσεις να ζητούν λογαριασμό και τις κοινωνικές αντιδράσεις να δυναμώνουν, ειδικά στην αγροτική περιφέρεια, όπου οι επιπτώσεις είναι άμεσα ορατές. Τα υπόγεια πολιτικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω της έντονης αντιπαράθεσης γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόκειται να εκδηλωθούν με μεγαλύτερη ένταση το φθινόπωρο. Η δυναμική τους θα είναι δύσκολο να περιοριστεί, ακόμη και παρά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από την κοινωνία. Η ροή της πολιτικής πίεσης και της δυσφορίας που έχει δημιουργηθεί είναι τέτοια, που θα οδηγήσει σε έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις, καθιστώντας το φθινόπωρο μια κρίσιμη περίοδο διαμόρφωσης πολιτικών εξελίξεων στην περιοχή και γενικότερα.

Στην αυτοδιοίκηση, το πλήγμα είναι εξίσου σοβαρό. Οι τοπικές αρχές καλούνται να ανασυνταχθούν και να διαχειριστούν τις συνέπειες. Η εμπιστοσύνη του πολίτη προς τους αιρετούς και τις υπηρεσίες τους θα δοκιμαστεί, ενώ νέες συνθήκες διαφάνειας και αυστηρής διαχείρισης των πόρων θα επιβληθούν. Είναι πιθανό να δημιουργηθούν και εσωτερικές ανακατατάξεις, καθώς θα ζητηθεί από τους αρμόδιους να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη λογοδοσία. Το σημαντικότερο ίσως πλήγμα αφορά την αξιοπιστία των θεσμών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως οργανισμός που διαχειρίζεται σημαντικά κονδύλια για τον αγροτικό κόσμο, αποτελεί θεσμό που πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη. Η ανάδειξη του σκανδάλου αποδυναμώνει αυτή την εμπιστοσύνη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι πολίτες αμφισβητούν πλέον το κατά πόσο οι θεσμοί αυτοί λειτουργούν με διαφάνεια και υπευθυνότητα. Το χτύπημα στην αξιοπιστία αυτή μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις, καθώς η αμφισβήτηση των θεσμών επηρεάζει τη συνοχή της κοινωνίας και τη δυνατότητα αποτελεσματικής διακυβέρνησης.

Συμπερασματικά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλώς μια περίπτωση κακοδιαχείρισης, αλλά μια βαθιά κρίση που θα επηρεάσει το πολιτικό κλίμα του φθινοπώρου και ταυτόχρονα θα αναθερμάνει τον διάλογο για τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα στην αυτοδιοίκηση. Η Μεσσηνία, ως αγροτική περιοχή με ισχυρούς δεσμούς με τον οργανισμό, θα πρέπει να αποτελέσει πρωταγωνιστή στην προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας, ώστε οι πολίτες της να αισθανθούν ξανά ασφάλεια για το μέλλον τους και τη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

lathanasis@yahoo.gr