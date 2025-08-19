563 έλεγχοι από την Τροχαία: 23 οδηγοί δίχως κράνος σε μια εβδομάδα στη Μεσσηνία

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έλεγχοι της Τροχαίας σε μηχανές και πατίνια στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου την περασμένη εβδομάδα από 11 έως 17 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.491 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες και βεβαιώθηκαν 85 παραβάσεις.

Ειδικότερα 77 βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες μία παράβαση σε οδηγό πατινιού.

Στη Μεσσηνία έγιναν έλεγχοι σε 563 μηχανές και βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις σε οδηγούς που δεν φορούσαν κράνος και σε τρεις συνεπιβάτες.

Αντίστοιχα στη Αργολίδα οι παραβάσεις ήταν 14, στην Κορινθία 24, στην Αρκαδία 7 και στη Λακωνία 17.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η μη χρήση κράνους από τον οδηγό δικύκλων επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση της Άδειας Ικανότητας Οδηγήσεως για 30 μέρες, η μη χρήση κράνους από τον επιβάτη δικύκλων επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ, η μη χρήση κράνους από τον οδηγό πατινιού επισύρει πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.

Ακόμη η μη μέριμνα του οδηγού δικύκλων για την ασφάλεια των συνεπιβατών επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση της Άδειας Ικανότητας Οδηγήσεως για 30 μέρες.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Κ.Ηλ.