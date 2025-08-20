16χρονοι Ρομά έκλεψαν μηχανή από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Ο 67χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας είδε τους δύο 16χρονους ενώ προχωρούσαν στην κλοπή και ειδοποίησε την αστυνομία.

Υστερα από λίγη ώρα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας έφτασαν στο σημείο, τους εντόπισαν να κινούνται πεζοί και τους συνέλαβαν, αφού αναγνωρίστηκαν από τον 67χρονο.

Την μηχανή την είχαν εγκαταλείψει σε κοντινή απόσταση, στην οδό Βαγγέλη Δράκου, η οποία αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

Επιπλέον όπως αποδείχθηκε ο ένας εκ των δύο ανηλίκων, στερούνταν δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.