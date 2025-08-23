Συλλήψεις για πλαστές ταυτότητες στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Να “πετάξουν” με πλαστές ταυτότητες για την Ιταλία προσπάθησαν δύο αλλοδαποί προχθές το μεσημέρι από το Αεροδρόμιο Καλαμάτας.

Πρόκειται για έναν 31χρονο από τη Νέα Γουινέα και μια 25χρονη από τη Σιέρα Λεόνε που συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό το Μιλάνο, επιδεικνύοντας κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου πλαστά διαβατήρια.

Ο 31χρονος επέδειξε Βελγική ταυτότητα και η 25χρονη Γαλλική ταυτότητα, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες αλλοδαποί θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση διενεργούνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.