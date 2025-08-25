14 συλλήψεις στην Ελαία για κατοχή ναρκωτικών

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Α΄ και Β΄ Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 31,3 γραμ. χασίς, 0,6 γραμ. χασίς σε μορφή σοκολάτας, 3 τσιγαριλίκια και 17 ναρκωτικά χάπια.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και πρόκειται να οδηγηθούν στις εισαγγελικές Αρχές.