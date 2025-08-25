14 συλλήψεις στην Ελαία για κατοχή ναρκωτικών

Δεκατέσσερις κατασκηνωτές - 13 Ελληνες και έναν Ρουμάνο- ηλικίας από 25 έως 50 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής στο δάσος της Ελαίας για κατοχή ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Α΄ και Β΄ Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 31,3 γραμ. χασίς, 0,6 γραμ. χασίς σε μορφή σοκολάτας, 3 τσιγαριλίκια και 17 ναρκωτικά χάπια.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και πρόκειται να οδηγηθούν στις εισαγγελικές Αρχές.