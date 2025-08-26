19 οδηγοί δίχως κράνος την περασμένη εβδομάδα στη Μεσσηνία

76 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, από 18 έως 24 Αυγούστου, στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της δράσης εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Συνολικά αστυνομικοί των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, πραγματοποίησαν συνολικά 1.451 ελέγχους σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες.

Βεβαιώθηκαν 69 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 6 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και μία παράβαση σε οδηγό-εργαζόμενο σε υπηρεσία διανομής.

Στους δρόμους της Μεσσηνίας έγιναν 494 έλεγχοι την περασμένη εβδομάδα, με 19 οδηγούς να βεβαιώνονται δίχως κράνος και να υπόκεινται τις συνέπειες (350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγήσεως για 30 μέρες).

Στην Κορινθία βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις, στη Λακωνία 15, στην Αργολίδα 14 και οι λιγότερες παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν στην Αρκαδία με 8 οδηγούς.

Κ.Ηλ.