Τραγικό το αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Τριφυλίας

Σε τραγική κατάσταση βρίσκεται το αγροτικό οδικό δίκτυο στον Δήμο Τριφυλίας σε μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, όπου η πρόσβαση στις καλλιέργειες ειδικά την περίοδο της ελαιοσυγκομιδής γινόταν με μεγάλη δυσκολία.

Οι δρόμοι που εξυπηρετούν την πρόσβαση σε καλλιέργειες, θερμοκήπια, ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες είναι σε πολλές περιπτώσεις κατεστραμμένοι, με λακκούβες, καθιζήσεις, διαβρώσεις από τα όμβρια ύδατα και την ανεπαρκή συντήρηση.

Το θέμα έχει έρθει αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο από επικεφαλής παρατάξεων αλλά κυρίως από προέδρους τοπικών κοινοτήτων που απελπισμένοι ζητούν παρεμβάσεις και έργα. Ωστόσο όπως φαίνεται τα έργα δεν αρκούν, αλλά προφανώς χρειάζεται και άλλη στρατηγική στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Το αγροτικό οδικό δίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για τη περιοχή και δεν μπορεί κάθε χρόνο να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο σχεδιασμό που εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δεν είναι επαρκής.

Η κατάσταση αυτή έχει άμεσες και σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την αγροτική παραγωγή. Η δυσκολία πρόσβασης στα χωράφια αυξάνει το κόστος παραγωγής, προκαλεί φθορές σε αγροτικά οχήματα και μηχανήματα, καθυστερήσεις στις καλλιεργητικές εργασίες και δυσχέρειες στη μεταφορά των προϊόντων. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, η κακή βατότητα των δρόμων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απώλειες παραγωγής. Παράλληλα δυσχεραίνει και την καθημερινή λειτουργία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τίθενται ακόμη και ζητήματα ασφάλειας, καθώς η διέλευση είναι προβληματική.

Οι εικόνες από πολλές περιοχές του Δήμου Τριφυλίας μαρτυρούν την κατάσταση που υπάρχει. Μπορεί η φετινή εικόνα των δρόμων, από την πλευρά της δημοτικής αρχής να έχει αποδοθεί στην κακοκαιρία που χτύπησε τη περιοχή τον Οκτώβριο και στην έλλειψη πόρων και την παροχή μέσων από τη κεντρική διοίκηση προς τους Δήμους, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα.

Πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός σχεδιασμός με συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις που δεν θα έχουν ετήσιο ορίζοντα αλλά μακροπρόθεσμο. Δεν μπορεί κάθε χρόνο τα έργα αγροτικής οδοποιίας να στηρίζονται μόνο στο πέρασμα ενός γκρέιντερ και το στρώσιμο χαλικιού και αυτό όχι στις περισσότερες περιπτώσεις. Χρειάζονται παρεμβάσεις υποδομής που θα εξασφαλίσουν δρόμους πιο ανθεκτικούς. Σε αυτό βέβαια αρμόδιοι να καταδείξουν τι χρειάζεται είναι οι τεχνικοί.

Ωστόσο δεν θα πρέπει να παραλείψουμε έναν άλλο παράγοντα που είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί από τη σειρά τους να δείχνουν υπευθυνότητα και όχι ωχαδερφισμό. Δεν μπορεί ο καθένας να θεωρεί τις γράνες στις άκρες των δρόμων (όπου υπάρχουν) σκουπιδότοπο για να πετάνε τις σακούλες λιπασμάτων ή τα κλαδιά από τα κτήματα τους. Να περνά αγωγούς όπου τον βολεύει και να φτιάχνει εισόδους στα κτήματα τους όπως τον βολεύει.

Γενικά θα πρέπει να αλλάξει η όλη νοοτροπία τόσο ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων από την πλευρά της αυτοδιοίκησης όσο και από την συμπεριφορά των πολιτών.

Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής απαιτεί σχεδιασμό, συστηματική συντήρηση και ουσιαστικά έργα υποδομής, ώστε το αγροτικό οδικό δίκτυο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παραγωγών και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.