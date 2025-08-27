57χρονος από τη Μεσσήνη διακινούσε χασίς και ναρκωτικά δισκία

Πρόκειται για κάτοικο Μεσσήνης ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές με υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση ο 57χρονος διακινούσε χασίς και ναρκωτικά δισκία στη Μεσσήνη και στην ευρύτερη περιοχή τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο.

Ειδικότερα πωλούσε προς 10 ευρώ το γραμμάριο το χασίς και 5 ευρώ το κάθε ναρκωτικό δισκίο.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ποσότητες χασίς, συνολικού βάρους 69 γραμμαρίων, τις οποίες είχε σε δύο συσκευασίες (10,1 γραμμάρια η μία και 58,9 γραμμάρια η άλλη).

Ακόμη βρέθηκαν 102 ναρκωτικά δισκία, μία ζυγαριά, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, ως μέσο διευκόλυνσης για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 57χρονος πέρασε χθες από εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή Καλαμάτας. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.