Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025 10:37

57χρονος από τη Μεσσήνη διακινούσε χασίς και ναρκωτικά δισκία

Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Μεσσήνη και στην ευρύτερη περιοχή έκανε ένας 57χρονος, ο οποίος συνελήφθη προχθές το πρωί στη Μεσσήνη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Πρόκειται για κάτοικο Μεσσήνης ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές με υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
Οπως προέκυψε από την προανάκριση ο 57χρονος διακινούσε χασίς και ναρκωτικά δισκία στη Μεσσήνη και στην ευρύτερη περιοχή τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο.
Ειδικότερα πωλούσε προς 10 ευρώ το γραμμάριο το χασίς και 5 ευρώ το κάθε ναρκωτικό δισκίο.
Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ποσότητες χασίς, συνολικού βάρους 69 γραμμαρίων, τις οποίες είχε σε δύο συσκευασίες (10,1 γραμμάρια η μία και 58,9 γραμμάρια η άλλη).
Ακόμη βρέθηκαν 102 ναρκωτικά δισκία, μία ζυγαριά, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, ως μέσο διευκόλυνσης για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Ο 57χρονος πέρασε χθες από εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή Καλαμάτας. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
