Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με πάνω από 2.200 δενδρύλλια στην Κοκκάλα της Ανατολικής Μάνης (βίντεο)

Ειδικότερα εντοπίστηκαν σε δύσβατη περιοχή στην κοινότητα Κοκκάλας του Δήμου Ανατολικής Μάνης, 2.257 δενδρύλλια τα οποία ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Συνελήφθησαν 4 καλλιεργητές

Παράλληλα συνελήφθησαν τέσσερα άτομα ως καλλιεργητές και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για το κατά περίπτωση αδίκημα παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Πρόκειται για έναν 61χρονο Ελληνα και τρεις Αλβανούς, ηλικίας 39, 31 και 20 ετών.

Να θυμίσουμε πως στις 29 Ιουλίου είχε ανακαλυφθεί άλλη μια τεράστια χασισοφυτεία με 1.828 δενδρύλλια σε δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Σπάρτης, στον Ταΰγετο.

Η επιχείρηση για τη χασισοφυτεία στον Δήμο Ανατολικής Μάνης έγινε το πρωί του Σαββάτου από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, με την συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, του Τμήματος Τροχαίας Σπάρτης και της Ο.Π.Κ.Ε. Λακωνίας.

Υστερα από αξιοποίηση πληροφοριών πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε, σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο με φυσική συγκάλυψη, φυτεία κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά 2.257 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,70μέτρων. Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τοναρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό που βρέθηκε στο χώρο.

Παράλληλα σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των τεσσάρων συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκα μικροποσότητα κάνναβης, ένα κυνηγετικό όπλο, γεωπονικός εξοπλισμός, το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, πέντε κινητά τηλέφωνα, ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων και δύο οχήματα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Κ.Ηλ.