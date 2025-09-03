34χρονη έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ στην Καλαμάτα

Η 34χρονη κατάφερε να κρύψει τα προϊόντα και προσπάθησε να διαφύγει από το σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, όμως έγινε αντιληπτή από τον υπεύθυνο, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Τα προϊόντα που έκλεψε βρέθηκαν πάνω της και αποδόθηκαν στον υπεύθυνο του σούπερ μάρκετ.
Κ.Ηλ.
Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου 2025 13:35
34χρονη έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ στην ΚαλαμάταΓράφτηκε από ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Προϊόντα αξίας 90 ευρώ έκλεψε μια 34χρονη προχθές το μεσημέρι από κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Καλαμάτα.
Η 34χρονη κατάφερε να κρύψει τα προϊόντα και προσπάθησε να διαφύγει από το σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, όμως έγινε αντιληπτή από τον υπεύθυνο, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Τα προϊόντα που έκλεψε βρέθηκαν πάνω της και αποδόθηκαν στον υπεύθυνο του σούπερ μάρκετ.
Κατηγορία Αστυνομικά