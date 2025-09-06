eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 06 Σεπτεμβρίου 2025 11:30

Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας: Συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη

Γράφτηκε από την

Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας: Συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας συμμετέχει στην ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη (Πλατεία Λευκού Πύργου).

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ενωσης: “Με ενότητα και αποφασιστικότητα διεκδικούμε:

-αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, χωρίς ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, που δυσχεραίνουν το έργο μας, μας εκθέτουν σε κινδύνους και αυξάνουν τη θνησιμότητα,
-δίκαιες και όχι μίζερες αμοιβές,
-ουσιαστική μέριμνα, σεβασμό και αναγνώριση του έργου μας για να σταματήσει η απαξίωση και η αποστροφή των νέων προς το λειτούργημά μας.
Αλλιώς, η ΕΛ(Λ)ΑΣ δεν έχει μέλλον!

Άλλωστε, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μισθολογικά, δικαιώνουν τους αγώνες μας. Καιρός να το αντιληφθούν και οι Κυβερνώντες, χωρίς παρωπίδες και κουτοπόνηρους λογιστικούς υπολογισμούς”.

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις