Μπαράζ τηλεφωνημάτων για απάτες στους Γαργαλιάνους

Τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Γαργαλιανών έχουν καταγραφεί πάνω από δέκα περιστατικά τηλεφωνικών απατών. Αγνωστοι τηλεφωνούν από κινητό τηλέφωνο και προσποιούνται πως είναι από λογιστικά γραφεία ή δικηγορικές εταιρείες, γνωρίζοντας το ονοματεπώνυμο και άλλα προσωπικά στοιχεία αυτών που τηλεφωνούν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρουν στο υποψήφιο θύμα πως έχει χρέος στη ΔΕΗ και πως πρέπει να γίνει ρύθμιση, ζητώντας στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και κωδικούς e-banking.

Αλλη μια μέθοδος είναι να ζητούν κοσμήματα και χρυσαφικά από «μαιμού» λογιστικό γραφείο, δήθεν για να τα ασφαλίσουν και να κλείνουν... ραντεβού για την παράδοση.

Μάλιστα σε μία περίπτωση έβαλαν μια γυναίκα από την ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων να φωτογραφίσει τα κοσμήματα και τα χρυσαφικά της και να τους να στείλει με viber, ούτως ώστε να τα κοστολογήσουν! Δεν δίστασαν μάλιστα να γίνουν επιθετικοί σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν αντιλήφθηκαν πως το... παραμύθι τους δεν γίνεται πιστευτό.

Πολλά από αυτά τα περιστατικά καταγγέλθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων, που προσπαθεί σε συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να φτάσει στην ταυτότητα των δραστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικά κινητά τηλέφωνα κάθε φορά για τις απάτες τους.

Κ.Ηλ.