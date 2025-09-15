3 συλλήψεις για μικροκλοπές σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

Αρχικά το πρωί συνελήφθη στην Καλαμάτα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας μια 63χρονη, γιατί λίγο νωρίτερα αφαίρεσε από το κατάστημα Zara στο κέντρο της πόλης ένα φόρεμα αξίας 45 ευρώ. Υπάλληλος αντιλήφθηκε την πράξη της, ειδοποίησε την αστυνομία που την συνέλαβε και το ρούχο αποδόθηκε στο κατάστημα.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στη Μεσσήνη δύο γυναίκες Ρομά ηλικίας 44 και 32 χρονών έκλεψαν από το κατάστημα Lidl στην είσοδο της πόλης προϊόντα αξίας 72 ευρώ.

Εγιναν κι αυτές όμως αντιληπτές από υπάλληλο, με αστυνομικούς του Α.Τ. Μεσσήνης να τις συλλαμβάνουν και να αποδίδουν στο σούπερ μάρκετ τα κλοπιμαία.

Κ.Ηλ.