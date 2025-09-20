Γορτυνία: Νεκρός 56χρονος σε κυνήγι αγριογούρουνου από πυροβολισμό άλλου κυνηγού (βίντεο)

Τραγωδία το πρωί του Σαββάτου σε χωριό της Γορτυνίας, όταν κυνηγός πυροβόλησε και σκότωσε συνάδελφο του περνώντας τον για αγριογούρουνο.

Ένας 56χρονος κυνηγός από την Αρκαδία έχασε τη ζωή του, το πρωί του Σαββάτου, στη διάρκεια κυνηγίου αγριόχοιρου, σε χωριό της Γορτυνίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άλλος κυνηγός άκουσε μια κίνηση μέσα στην βλάστηση, πίστεψε πως πρόκειται για αγριογούρουνο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 56χρονος κυνηγός. Στο σημείο έσπευσε η Θηροφυλακή, ενώ έχει επέμβει και η Αστυνομία. Δράστης και μάρτυρες έχουν οδηγηθεί στο Α.Τ. Τροπαίων, όπου δίνουν καταθέσεις για το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

"Συνελήφθη, σήμερα (20.9.2025) το πρωί, σε δασική περιοχή τοπικής κοινότητας του δήμου Γορτυνίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, 42χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ειδικότερα, ο συλληφθείς, είχε μεταβεί σε δασική περιοχή τοπικής κοινότητας του

δήμου Γορτυνίας, μαζί με 56χρονο ημεδαπό για κυνήγι αγριόχοιρου, όπου κατά την διάρκεια του κυνηγιού, ο 42χρονος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 56χρονου. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης".

