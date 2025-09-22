38χρονος Ρομά διακινούσε ηρωίνη και ναρκωτικά δισκία

Ποσότητες ναρκωτικών για χρήση και διακίνηση, παράνομη κατοχή όπλων και εξιχνίαση μιας κλοπής αυτοκινήτου περιελάμβανε η αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Μεσσηνία.

Συνολικά στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις, έγιναν έλεγχοι σε 731 άτομα, εκ των οποίων 647 ήταν Ελληνες και 84 ήταν αλλοδαποί. Προσήχθησαν 50 άτομα, από τα οποία 43 ήταν Ελληνες και 7 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 30 άτομα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 537 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 180 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν τρεις ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Στη Μεσσηνία συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα και άλλα δύο άτομα για ναρκωτικά.

Ειδικότερα συνελήφθη την περασμένη Τρίτη ένας 38χρονος Ρομά στον Αγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών γιατί διακινούσε εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα στην ευρύτερη περιοχή ηρωίνη και ναρκωτικά δισκία.

Πωλούσε προς 10 ευρώ το γραμμάριο την ηρωίνη και προς 5 ευρώ το κάθε ναρκωτικό δισκίο.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 29,4 γραμμάρια ηρωίνης, 113 ναρκωτικά δισκία, ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 12 εκατοστά, ένας σουγιάς, το χρηματικό ποσό των 195 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ακόμη συνελήφθησαν ένας 24χρονος Ρομά στο Καρτερόλι του δήμου Μεσσήνης γιατί βρέθηκαν σε έλεγχο στο σπίτι του ένα γραμμάριο χασίς, ένα στιλέτο με μήκος λάμας 8 εκατοστά, ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 15 εκατοστά, ένα μαχαίρι Karambit με μήκος λάμας 8 εκατοστά.

Στην Καλαμάτα συνελήφθη ένας 19χρονος με 1,1 γραμμάρια χασίς, στον Αγιο Κωνσταντίνο ένας 61χρονος με 4,5 γραμμάρια ηρωίνης, στην πλατεία της Μεσσήνης ένας 54χρονος με ένα γραμμάριο ηρωίνης, ένα μαχαίρι Karambit με μήκος λάμας 6 εκατοστά και ένα ρόπαλο και ένας 19χρονος Ρομά στη Μικρομάνη με 1,2 γραμμάρια χασίς και ένα μαχαίρι Karambit με μήκος λάμας 9 εκατοστά.

Επιπλέον συνελήφθη ένας 23χρονος Ρομά στον Αγιο Κωνσταντίνο για ηλεκτρικής ενέργειας και στέρηση δελτίου ταυτότητας και πέντε άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξιχνίαση κλοπής αυτοκινήτου

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας μία κλοπής αυτοκινήτου που είχε διαπραχθεί στις 25 του περασμένου Μαΐου στην Καλαμάτα.

Από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε πως δύο Αλβανοί ηλικίας 35 και 40 ετών είχαν κλέψει το αυτοκίνητο ιδιοκτήτη καφετέριας που το είχε σταθμεύσει απέναντι από την επιχείρηση του στην Καλαμάτα.

Ο 34χρονος μάλιστα είχε συλληφθεί τον Ιούνιο στην Αθήνα για υποθέσεις ναρκωτικών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία περιλαμβάνει ακόμη άγνωστο συνεργό τους. Να σημειωθεί πως το αυτοκίνητο που είχε κλαπεί, δεν έχει βρεθεί.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.