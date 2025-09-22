67χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε παλιό λατομείο στους Γαργαλιάνους

Το πρωί του Σαββάτου ο 67χρονος έφυγε με τα πόδια από το σπίτι του, δίχως να ενημερώσει για το που θα πάει. Αφού πέρασε μια ημέρα δίχως να έχει επικοινωνήσει με τους οικείους του,

χθες Κυριακή το πρωί η 62χρονη σύζυγός του δήλωσε την εξαφάνιση του στο Α.Τ. Γαργαλιάνων.

Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση των αστυνομικών, ενώ κλήθηκε να συνδράμει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα πυροσβέστες τον εντόπισαν σε ένα παλιό λατομείο λίγο έξω από την πόλη των Γαργαλιάνων, σε ένα σημείο που συνήθιζε να πηγαίνει.

Ο 67χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος με ένα σχοινί σε ένα ψηλό σίδερο, μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο του παλιού λατομείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που βρέθηκαν στο σημείο, πρόκειται για υπόθεση αυτοχειρίας, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Για τα ακριβή αίτια θανάτου παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Γαργαλιάνων.

Κ.Ηλ.