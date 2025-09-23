Σχέδιο με εξειδικευμένους ένστολους ανακοίνωσε ο Χρυσοχοϊδης - Η Αστυνομία μπαίνει στους καταυλισμούς Ρομά

Την εγκατάσταση ειδικής ομάδας ένστολων, μάχιμων και εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς Ρομά, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη που έδωσε χθες το πρωί στον ΣΚΑΙ.

Η εξαγγελία του κ. Χρυσοχοΐδη εντάσσεται σε ένα οργανωμένο σχέδιο με σκοπό να αντιμετωπιστεί τόσο το οργανωμένο έγκλημα που υπάρχει κυρίως σε καταυλισμούς της Αττικής, όσο και η καθημερινή μικροεγκληματικότητα που παρατηρείται σε καταυλισμούς της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων και στη Μεσσηνία.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως η εφαρμογή αυτή θα ξεκινήσει σε ενάμιση μήνα από σήμερα: «οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι μάχιμοι, εξειδικευμένοι αστυνομικοί, υπαγόμενοι στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συνοικίες και τις γειτονιές, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποφυγής του νόμου. Αυτή η ακατανόητη ανοχή, η οποία υπάρχει τόσα χρόνια, όπως ήταν και η ανοχή γενικότερα, θα έλεγα, στο θέμα της βίας και του εγκλήματος, πρέπει να πάρει τέλος».

Η ειδική αυτή ομάδα θα συσταθεί στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων που ήδη πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, που όπως είπε ο Υπουργός βαίνει μειούμενη.

“Το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική.

Υπάρχουν δύο πεδία: το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει “χτυπηθεί” από το λεγόμενο ελληνικό FBI. Έχουμε 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 10 μήνες. Υπάρχει και η λεγόμενη μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τους ανθρώπους, τις γειτονιές, τις συνοικίες, τις πόλεις. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά, οι οποίοι, εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές, οι ληστείες, οι διαρρήξεις. Αυτό βαίνει μειούμενο, αλλά είναι μεγάλο και πολύ σοβαρό”, τόνισε ο Υπουργός.

Μένει να δούμε λοιπόν αν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που περιέγραψε ο κ. Χρυσοχοΐδης και το κυριότερο ποιες θα είναι στην πράξη οι αλλαγές στην αστυνόμευση στους καταυλισμούς των Ρομά.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί τις περισσότερες περιοχές της Μεσσηνίας, με πολλά περιστατικά κλοπών, διαρρήξεων και ναρκωτικών να καταγράφονται καθημερινά.

Κ.Ηλ.