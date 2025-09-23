Κλήση σε 68 οδηγούς μηχανών στη Μεσσηνία σε μια εβδομάδα

Σταθερός είναι τις τελευταίες εβδομάδες ο αριθμός των οδηγών δικύκλων στη Μεσσηνία που λαμβάνουν κλήση για μη χρήση κράνους.

Ειδικότερα την περασμένη εβδομάδα από 15 έως 21 Σεπτεμβρίου βεβαιώθηκαν 68 παραβάσεις σε οδηγούς στους δρόμους της Μεσσηνίας. Να σημειωθεί πως τις δύο προηγούμενες εβδομάδες είχαν βεβαιωθεί από 67 παραβάσεις ανά εβδομάδα.

Συνολικά στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου έγιναν την περασμένη εβδομάδα από την αστυνομία 1.277 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 173 παραβάσεις (159 σε οδηγούς, 13 σε συνεπιβάτες και μια σε οδηγό – εργαζόμενο σε υπηρεσία διανομής)

Από τους 1.277 ελέγχους, οι 538 έγιναν στη Μεσσηνία με 68 παραβάτες να παίρνουν κλήση και να καλούνται να πληρώσουν το πρόστιμο των 350 ευρώ,

ενώ παράλληλα τους αφαιρέθηκε και το δίπλωμα για ένα μήνα.

Στους άλλους νομούς, βεβαιώθηκαν 27 παραβάσεις στην Αργολίδα, 39 στην Κορινθία, 15 στην Αρκαδία και 11 στη Λακωνία.

Κ.Ηλ.