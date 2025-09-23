Ρομά έκλεψαν εξωκλήσι κοντά στην Πολιανή

Ενα εξωκλήσι έβαλαν στο… μάτι τέσσερις Ρομά το απόγευμα της Κυριακής, που βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ της Αμφειας και της Πολιανής.

Οδηγώντας ένα αγροτικό αυτοκίνητο παραβίασαν την πόρτα στο εξωκλήσι και πήραν από το παγκάρι το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ.

Για… κακή τους τύχη όμως διερχόμενος οδηγός τους είδε να διαφεύγουν και ειδοποίησε την αστυνομία.

Στις 5 το απόγευμα της Κυριακής αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας εντόπισαν το όχημα στα Αρφαρά και συνέλαβαν τον 19χρονο οδηγό.

Οι τρεις συνεργοί του είχαν διαφύγει, δεν έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από την αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ δεν βρέθηκε στην κατοχή του 19χρονου,

ενώ κατασχέθηκε το όχημα του, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.