Νότια Κυνουρία: Γερμανοί καλλιεργούσαν 39 χασισόδεντρα στην αυλή του σπιτιού τους

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης πραγματοποίησαν επιχείρηση προχθές το μεσημέρι και συνέλαβαν δύο Γερμανούς ηλικίας 67 και 25 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα. Στην αυλή του σπιτιού τους οι δύο αλλοδαποί καλλιεργούσα 39 χασισόδεντρα, ύψους έως 3,2 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον σε έρευνα που έγινε σε αποθήκη του σπιτιού, αλλά και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα χασίς συνολικού βάρους 335 γραμμαρίων, καλλιεργητικός εξοπλισμός, σπόροι κάνναβης συνολικού βάρους 6,5 γραμμαρίων, μία βαλλίστρα-τόξο και δύο κινητά τηλέφωνα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.