Με κλεμμένες πινακίδες στον αυτοκινητόδρομο

Ειδικότερα 2 χλμ. πριν τα διόδια Βελιγοστής (ρεύμα προς Καλαμάτα) οι αστυνομικοί του έκαναν έλεγχο και διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε έφερε πινακίδες, η κλοπή των οποίων είχε δηλωθεί από τις 15 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Ο 31χρονος προσήχθη αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, δύο σπρέι πιπεριού, σουγιάς με λάμα μήκους 8 εκατοστών, μαχαίρι με λάμα μήκους 17 εκατοστών, κουκούλα τύπου full face και διάφορα ενδύματα.