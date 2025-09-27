6 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Εξι συλλήψεις για ναρκωτικά και άλλα αδικήματα πραγματοποιήθηκαν στη Μεσσηνία σε προχθεσινή αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε 811 άτομα, εκ των οποίων τα 714 ήταν Ελληνες και 97 ήταν αλλοδαποί. Επιπλέον, προσήχθησαν 50 άτομα, από τα οποία 38 ήταν Ελληνες και 12 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 25 άτομα.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 615 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 228 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Ειδικότερα στη Μεσσηνία συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ένας 25χρονος στην Καλαμάτα με 6,4 γραμμάρια χασίς και ένας 21χρονος στο Ασπρόχωμα με 1,2 γραμμάρια χασίς, με τις ποσότητες ναρκωτικών να κατάσχονται.

Ακόμη συνελήφθη ένας 38χρονος στη Σπερχογεία για καταδικαστικό έγγραφο.

Εις βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Καλαμάτας, με ποινή φυλάκισης 3 ετών και χρηματικό πρόστιμο 1.200 ευρώ.

Επιπλέον συνελήφθη ένας 15χρονος Ρομά στη Μεσσήνη για στέρηση δελτίου ταυτότητας και η 44χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του και τέλος συνελήφθη ένας αλλοδαπός που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.