Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών σε Αρκαδία

Εγκληματική οργάνωση που καλλιεργούσε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες χασίς, αλλά και άλλου είδους ναρκωτικές ουσίες εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Κατασχέθηκαν 1.640 δενδρύλλια και πάνω από ένας τόνος κάνναβης σε δύσβατη περιοχή στο Λεωνίδιο

Ειδικότερα σε δύσβατη δασώδη περιοχή στον οικισμό Πελετά κοντά στο Λεωνίδιο εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν 1.640 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ η ποσότητα της κατασχεμένης κάνναβης ξεπερνά τον ένα τόνο! Ειδικότερα οι αστυνομικοί βρήκαν 107 μαύρες σακούλες που περιείχαν συνολικά έναν τόνο και 161 κιλά ακατέργαστη κάνναβης, ποσότητα που είχαν μαζέψει από τη φυτεία και αποξηράνει οι δράστες.

Τζίρος 8 εκ. ευρώ!

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα άνδρες και γυναίκες Αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 73, 39, 36, 35 και 34 ετών, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη σε Κερατσίνι και Πετρούπολη.

Τ μέλη της οργάνωσης, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, κατά την οποία επέλεγαν απρόσιτα σημεία εγκατάστασης των καλλιεργειών, λάμβαναν μέτρα προφύλαξης και είχαν επαγγελματική υποδομή για την διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων αυτής, καθώς και κοκαΐνης, κεταμίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA) και ναρκωτικών δισκίων «ECSTASY», με σκοπό την αποκόμιση παράνομων προσόδων, που υπολογίζονται σε τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ!

Αλβανικής καταγωγής οι δράστες με διακριτούς ρόλους

Πιο αναλυτικά, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαρκή δράση, ιεραρχική δομή, καθώς και διακριτούς ρόλους:

Ο 39χρονος, ως αρχηγός, είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των μελών της οργάνωσης, την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών και την παραλαβή των κερδών.

Ο 36χρονος ως υπαρχηγός, επέβλεπε τη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά εργαλείων, υλικών, εφοδίων και τροφίμων, καθώς και την φύλαξη της φυτείας και την επιστασία των «εργατών» που βρίσκονταν εντός αυτής. Η 35χρονη ήταν επιφορτισμένη με την ανεύρεση του χώρου αποθήκευσης των ναρκωτικών, την αποθήκευση και φύλαξη τους και με την κατοχύρωση της ασφαλούς μετακίνησης του Αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης εντός της Αττικής.

Η 34χρονη λειτουργούσε ως «ταμίας», επιφορτισμένη με τον ρόλο της φύλαξης μέρους των χρημάτων της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και με την αποθήκευση και απόκρυψη των τηλεφωνικών συσκευών για την επικοινωνία των μελών της. Ακόμη η 73χρονη, ήταν επιφορτισμένη με τη διάθεση της οικίας της για την φύλαξη των ναρκωτικών (καβάτζα).

Τι κατασχέθηκε

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους στην Αττική καθώς και στη χασισοφυτεία στην Αρκαδία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

1.640 δενδρύλλια κάνναβης, ένας τόνος, 161 κιλά και 161 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 4,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 3,5 γραμμάρια κεταμίνης, 10 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 9 ναρκωτικά δισκία «ECSTASY», εξοπλισμός για καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, όπως κόφτης, γάντια, γυαλιά, ποτιστήρι, σκαλιστήρι, σακί με λίπασμα κ.λπ., δύο πιστόλια, πολεμικό τυφέκιο, μία χειροβομβίδα, ένα μαχαίρι, γεμιστήρες, 134 φυσίγγια, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, 17 κινητά τηλέφωνα, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης, 12.250 ευρώ σε εμφανώς πλαστά χαρτονομίσματα και 16.120 ευρώ, 1.900 Λεκ Αλβανίας, 70 λίρες Αγγλίας, 22 δολάρια Η.Π.Α., 10 δολάρια Καναδά και 20 Ελβετικά φράγκα.

Σημειώνεται ότι, ο 39χρονος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συναυτουργία και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ενώ ο 50χρονος, για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, τα ναρκωτικά και περί αλλοδαπών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων καθώς και για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής.

