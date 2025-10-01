Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας: Ζητεί ενίσχυση προσωπικού στο Α.Τ. Δυτικής Μάνης τους θερινούς μήνες

Στη συνάντηση συζητήθηκαν με τους συναδέλφους του τμήματος θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος που απασχολούν την υπηρεσιακή καθημερινότητά τους, ενώ επισημάνθηκε πως είναι απαραίτητη η ενίσχυση του προσωπικού τους θερινούς μήνες.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ενωση “το Α.Τ. Δυτικής Μάνης χρήζει ενίσχυσης με Αστυνομικό Προσωπικό, ιδιαιτέρως τους μήνες από Μάιο έως και Σεπτέμβριο, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης τουριστικής επισκεψιμότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης, έτσι ώστε μόνιμοι κάτοικοι και τουρίστες να νιώθουν ότι στην περιοχή υφίσταται ένα καλό επίπεδο ασφάλειας και νομιμότητας.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να τονιστεί η αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης στη στέγαση της ως άνω Υπηρεσίας, αναζητώντας οίκημα που να πληροί κατά το ελάχιστο τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα Αστυνομικό Τμήμα εν έτη 2025”.

Το συμβούλιο της Ένωσής Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας θα συνεχίσει τις επισκέψεις σε όλες τις υπηρεσίες του νομού, με σκοπό να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε κάθε περιοχή οι αστυνομικοί.

Κ.Ηλ.