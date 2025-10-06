42χρονος Αλβανός άνοιγε αυτοκίνητα στην Καλαμάτα

Αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα είτε σε πιλοτές πολυκατοικιών είτε στο δρόμο είχε βάλει στο... μάτι ένας 41χρονος Αλβανός που συνελήφθη το πρωί της περασμένης Παρασκευής στην Καλαμάτα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Ο δράστης στις 7 το πρωί της Παρασκευής παραβίασε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε πιλοτή πολυκατοικίας, όμως ο 77χρονος ιδιοκτήτης τον κατάλαβε πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη πράξη του. Ειδοποίησε την αστυνομία που τον συνέλαβε λίγη ώρα αργότερα.

Οπως προέκυψε ο 42χρονος Αλβανός τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας είχε διαρρήξει άλλα δύο αυτοκίνητα με την ίδια μέθοδο στην Καλαμάτα.

Από το ένα αυτοκίνητο είχε κλέψει ένα σακίδιο πλάτης, διάφορα αντικείμενα και έγγραφα και από το άλλο αντικείμενα αξίας 100 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην κατοχή τους κι αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Κ.Ηλ.