Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025

Σύλληψη 41χρονης με σουγιά στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας

Με έναν αναδιπλούμενο σουγιά με λάμα μήκους 7 εκατοστών επιχείρησε να μπει στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας το μεσημέρι της Τετάρτης μία 41χρονη Ρομά.

Έγινε όμως αντιληπτή περνώντας από το ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας που έχει εγκατασταθεί στην είσοδο των δικαστηρίων και τελικά συνελήφθη από αστυνομικούς της Δικαστικής Αστυνομίας. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.

