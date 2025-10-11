Αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν προχθές σε καταυλισμούς Ρομά σε Μεσσηνία και Κορινθία. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα για διάφορα αδικήματα.

Στη Μεσσηνία η επιχείρηση έγινε στους δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Ελέγχθησαν 18 άτομα, προσήχθησαν δύο από αυτά, ενώ συνελήφθη ένα άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας. Παράλληλα βεβαιώθηκαν τρεις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στην Κορινθία ελέγχθησαν 19 άτομα, προσήχθησαν 7 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 5 άτομα.

Ειδικότερα ένα άτομο συνελήφθη για εκβίαση, δύο άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα δύο άτομα για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος

ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κ.Ηλ.