Συνελήφθη Σομαλός με πλαστή ταυτότητα στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Να ταξιδέψει με πλαστή ταυτότητα για το Παρίσι προσπάθησε προχθές το πρωί ένας 21χρονος υπήκοος Σομαλίας από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Ειδικότερα ο νεαρός συλληφθείς επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την πρωτεύουσα της Γαλλίας, επιδεικνύοντας κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου, Βελγική ταυτότητα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή.

Ο 21χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε δελτίο ταυτότητας Αρχών Βελγίου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση διενεργούνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.