Δύο 17χρονοι Ρομά “χτύπησαν” 4 καταστήματα στο κέντρο της Καλαμάτας

Καταστήματα στο κέντρο της Καλαμάτας είχαν βάλει στο… μάτι δύο ανήλικοι Ρομά, προχωρώντας σε δύο μικροκλοπές, ενώ είχαν άλλες δύο απόπειρες κλοπών προτού συλληφθούν.

Μία 55χρονη προσήλθε το Σάββατο στην αστυνομία και κατήγγειλε πως δύο άγνωστα άτομα μπήκαν την προηγούμενη μέρα σε καφέ – μεζεδοπωλείο που διατηρεί στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας και την άρπαξαν 5 ευρώ.

Από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε πως δράστες ήταν δύο 17χρονοι Ρομά, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας και της ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας. Ο ένας συνελήφθη στην Καλαμάτα και ο άλλος στη Μεσσήνη.

Οπως προέκυψε οι δύο ανήλικοι το ίδιο βράδυ λίγο νωρίτερα κατάφεραν να μπουν σε κατάστημα με δερμάτινα είδη και να αφαιρέσουν 100 ευρώ από την ταμειακή μηχανή.

Ακόμη επιχείρησαν να μπουν σε κρεπερί, αλλά δεν τα κατάφεραν και έφυγαν, αλλά και σε κατάστημα αθλητικών ειδών, όμως χτύπησε ο συναγερμός και τράπηκαν σε φυγή.

Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη η 55χρονη μητέρα του ενός εκ των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας του.

Κ.Ηλ.