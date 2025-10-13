Ενα θανατηφόρο τροχαίο στους δρόμους της Μεσσηνίας τον Σεπτέμβριο

Και στους πέντε νομούς της περιφέρειας τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν συνολικά 31 τροχαία ατυχήματα με 46 παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες).

Ειδικότερα σημειώθηκαν 5 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, με 5 νεκρούς, το ένα εκ των οποίων όπως προαναφέραμε αφορά μια 19χρονη που έχασε τη ζωή της στις 9 Σεπτεμβρίου στην οδό Αρτέμιδος στην Καλαμάτα. Ακόμη καταγράφηκε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με έναν σοβαρά τραυματία και 25 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, με 40 ελαφρά τραυματίες.

Τα 5 ελαφρά τροχαία έγιναν στους δρόμους της Μεσσηνίας, έχοντας απολογισμό 13 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα ήταν η παραβίαση προτεραιότητας, το αντικανονικό προσπέρασμα, οι παραβιάσεις σήμανσης και η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Παράλληλα τον Σεπτέμβριο συγκροτήθηκαν 566 συνεργεία ελέγχων μέθης, πραγματοποιήθηκαν 12.375 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 82 παραβάσεις. Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν και 2.900 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 1.656 για υπερβολική ταχύτητα, 565 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 252 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 178 για Κ.Τ.Ε.Ο., 88 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 50 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 36 για παραβίαση σηματοδότη, 27 για αντικανονικό προσπέρασμα, 19 για αντικανονικούς ελιγμούς, 16 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά και 13 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Κ.Ηλ.

(Φωτογραφία αρχείου)