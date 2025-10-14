Κλήση σε 20 οδηγούς για κράνος στη Μεσσηνία

Ετσι θα κληθούν να πληρώσουν το... τσουχτερό πρόστιμο των 350 ευρώ σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ και συνάμα θα στερηθούν το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα. Στη Μεσσηνία την περασμένη εβδομάδα από 6 έως 12 Οκτωβρίου έγιναν οι περισσότεροι έλεγχοι από την Τροχαία, 436 τον αριθμό.

Συνολικά και στους πέντε νομούς πραγματοποιήθηκαν 1.137 έλεγχοι για μη χρήση κράνους σε οδηγούς και συνεπιβάτες και βεβαιώθηκαν συνολικά 81 παραβάσεις (68 σε οδηγούς, 6 σε συνεπιβάτες και 7 σε οδηγούς πατινιών).

Πρώτοι σε παραβάσεις ήταν για μια ακόμη εβδομάδα η Κορινθία με 31 οδηγούς να λαμβάνουν κλήση για μη χρήση κράνους, η Αρκαδία είχε 14 παραβάσεις, η Αργολίδα 12 παραβάσεις και μόλις 4 είχε η Λακωνία.

