Γαργαλιάνοι: 45χρονος έκλεψε αυτοκίνητο αλλά τράκαρε και συνελήφθη!

Το περιστατικό συνέβη προχθές το πρωί με τον 45χρονο να κλέβει το όχημα, αλλά λίγο αργότερα και ενώ επιχειρούσε να διαφύγει από το σημείο χτύπησε σε ελαιόδεντρο στον επαρχιακό δρόμο Γαργαλιάνοι - Λαγκούβαρδος, στο ύψος του Κουτσουβερίου. Από το ατύχημα δεν χτύπησε ο 45χρονος δράστης, αλλά το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές και ακινητοποιήθηκε.

Αμεσα στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί από το Α.Τ. Γαργαλιάνων που τον συνέλαβαν για κλοπή τροχοφόρου. Ο 57χρονος παθόντας έφτασε στο σημείο και παρέλαβε το αυτοκίνητο του, που όμως είχε υποστεί μεγάλες υλικές ζημιές από την πρόσκρουση.

Κ.Ηλ.