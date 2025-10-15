Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τώρα τα ρίχνουν ο ένας στον άλλον - Απολογούνται την Κυριακή (βίντεο-φωτογραφίες)

Την ευθύνη ο ένας στον άλλον για το ποιος ήταν ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, ρίχνουν οι δύο συλληφθέντες!

Οι δύο 22χρονοι έφτασαν στις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης από την ΓΑΔΑ στην Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, ενώ σήμερα είκοσι λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα έφτασαν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας και βρέθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας.

Η παρουσία τους στα δικαστήρια δεν κράτησε πάνω από μισή ώρα, ενώ ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν για το μεσημέρι της Κυριακής ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας. Εως τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Οι κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν είναι βαριές…

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Για τον 22χρονο συλληφθέντα ως συνεργό οι κατηγορίες είναι οι εξής: Απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τετελεσμένη και σε απόπειρα και κατά συρροήν, ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και ηθική αυτουργία σε οπλοχρησία.

Οι κατηγορίες για τον φερόμενο ως φυσικό αυτουργό είναι: Φυσική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ήταν ο εκτελεστής

Να θυμίσουμε πως το… κουβάρι για την εξιχνίαση της στυγερής διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ “Αμμος” της Φοινικούντας το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της Τρίτης όταν ένας 22χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και ενημέρωσε τις αρχές πως συμμετείχε ως συνεργός στη διπλή δολοφονία με σκοπό να εκβιάσει τον 68χρονο για να αποσπάσει χρήματα γιατί πριν 3 χρόνια τον είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά στο κάμπινγκ.

Κατονόμασε μάλιστα και τον φυσικό αυτουργό των δολοφονιών και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη ένας ακόμη 22χρονος στην περιοχή της Καλλιθέας, με τον οποίον είχαν φιλική σχέση.

Εν τω μεταξύ αργά το βράδυ της Τρίτης στη ΓΑΔΑ βρέθηκε ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος και αναγνώρισε τον φερόμενο φυσικό αυτουργό, καθώς ήταν παρών στη δολοφονία του θείου του και του 61χρονου επιστάτη.

Αυτά που υποστηρίζει ο 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, είναι πως δεν κατείχε όπλο και δεν πυροβόλησε αυτός τα δύο θύματα.

Ο δικηγόρος του Δημήτρης Γκαβέλας έξω από τα δικαστήρια Καλαμάτας υποστήριξε "ο εντολέας μου αρνείται την πράξη της φυσικής αυτουργίας, ότι δηλαδή κατείχε και χρησιμοποίησε όπλο. Αρνείται ότι είναι αυτός που πυροβόλησε, μιας και δεν είχε λόγο να το κάνει. Δεν έχει κανένα παραβατικό παρελθόν ούτε έχει πιάσει ποτέ όπλο στα χέρια του”.

Ουσιαστικά οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται για ποιος είναι ο εκτελεστής του διπλού φονικού που έχει συνταράξει τη μικρή κοινωνία της Φοινικούντας το τελευταίο δεκαήμερο.

Δύο ακόμη πρόσωπα στο “κάδρο” των ερευνών

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως η υπόθεση δεν έχει κλείσει, μιας και υπάρχουν πολλά κενά σημεία που μένει να απαντηθούν.

Οι δύο συλληφθέντες είχαν ταυτοποιηθεί από το Σαββατοκύριακο από την Αστυνομία, αλλά δεν είχαν προχωρήσει σε συλλήψεις γιατί περίμεναν κάποια κίνησή τους που να τους πρόδιδε σχετικά με τυχόν ηθικό αυτουργό.

Κομβικής σημασίας στοιχεία θα δοθούν από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα, προκειμένου να διευκρινιστεί αν και με ποιους υπήρξε επικοινωνία των δύο νεαρών τις επίμαχες ώρες που διαπράχθηκε η διπλή δολοφονία.

Οι αρχές εκτιμούν πως στην υπόθεση ίσως εμπλέκονται δύο ακόμη πρόσωπα...

Αυτό που εξετάζεται είναι δύο τηλεφωνήματα που έγιναν. Το πρώτο όσο ήταν έξω από το κάμπινγκ οι δύο νεαροί με κάποιον που ήταν μέσα στο κάμπινγκ και το δεύτερο λίγη ώρα αφού είχαν απομακρυνθεί από το κάμπινγκ μετά τις δολοφονίες.

Ερευνάται δηλαδή αν υπάρχει ηθικός αυτουργός μιας και η κατάθεση του 22χρονου που παραδόθηκε αυτοβούλως έχει πολλές αντιφάσεις ως προς το κίνητρο και ως προς τη σκηνή του διπλού εγκλήματος.

Ακόμη οι αρχές θεωρούν πως υπήρχε κάποιο άλλο άτομο που βοήθησε τον 22χρονο να γυρίσει στην Καλαμάτα από τη Φοινικούντα, μιας και δεν στέκει ο ισχυρισμός του πως γύρισε από τη θάλασσα στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, κολυμπώντας και περπατώντας όλη νύχτα εν μέσω κακοκαιρίας!

Εκτιμούν δηλαδή πως υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση που προσπαθεί να τον καλύψει για δικούς του λόγους ο 22χρονος.

Από εκεί και πέρα από τις κατ' οίκον έρευνες που έγιναν στα σπίτια των δύο 22χρονων οι αστυνομικοί βρήκαν τα ρούχα που φορούσαν οι νεαροί την ημέρα εκείνη, καθώς και τα κράνη που φορούσαν πάνω στο άσπρο σκούτερ με το οποίο μετέβησαν από την Καλαμάτα στη Φοινικούντα.

Δεν έχει βρεθεί όμως το όπλο του εγκλήματος το οποίο δεν αποκάλυψαν που πέταξαν, το τηλέφωνο του φερόμενου ως συνεργού, το οποίο πέταξε μετά το έγκλημα, καθώς και το σκούτερ με το οποίο μετέβησαν στη Φοινικούντα.

Τι λέει ο δικηγόρος του 33χρονου ανιψιού

Εν τω μεταξύ σε δηλώσεις προχώρησε ο δικηγόρος του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου αρχιτέκτονα, αναφέροντας πως κινδύνευσε η ζωή του το βράδυ της διπλής επίθεσης και πως ο ρόλος του είναι αυτός του αυτόπτη μάρτυρα.

“Παραλίγο να σκοτωθεί κι εκείνος από μία σφαίρα. Συνεργάστηκε από την πρώτη στιγμή με τις αστυνομικές αρχές για τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης”, υποστήριξε.

Δήλωση των δικηγόρων της αδερφής του 68χρονου

Σε δήλωση έξω από τα δικαστήρια προέβησαν και οι δικηγόροι της αδερφής του 68χρονου.

Ο Αντώνης Κατσας που έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής επισήμανε:

«Από το γεγονός ότι η Αστυνομία έχει πλέον κρατούμενους δύο φερόμενους ως δράστες και μετά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα των προηγούμενων ημερών εναντίον της οικογένειας του θύματος, θεωρούμε πως πλέον η οικογένεια έχει απαλλαγεί από αυτή τη σκιά. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο έγκλημα.

Από την πλευρά της οικογένειας, αυτό που ζητούμε είναι να περιμένουμε να καταλαγιάσει ο θόρυβος, να ολοκληρωθεί το προανακριτικό έργο και να σχηματιστεί πλήρης εικόνα από τις δικαστικές αρχές.

Να σεβαστούμε τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν".

Συγχαρητήρια από την Ενωση Αστυνομικών

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας με την οποία συγχαίρει τους αστυνομικούς για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας: "Σύσσωμο το Δ.Σ. της Ένωσής μας, συγχαίρει όλους τους Αστυνομικούς που συνέβαλαν στην εξιχνίαση της διπλής ανθρωποκτονίας που έλαβε χώρα στη Φοινικούντα και ιδιαίτερα τους Αστυνομικούς της Υ.Δ.Ε.Ε. Καλαμάτας. Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι οι συνάδελφοί μας επέδειξαν άριστο επαγγελματισμό και μεθοδικότητα για την εξιχνίαση της υπόθεσης, όπου παρά τις αντίξοες συνθήκες έκαναν τα αδύνατα δυνατά με απώτερο στόχο και σκοπό την όσο πιο σύντομη εξιχνίαση της διπλής ανθρωποκτονίας.

Οι συνάδελφοί μας με την επιτυχία τους αυτή απέδειξαν ότι βρίσκονται σε άριστο επαγγελματικό επίπεδο, ενισχύοντας παράλληλα στον ύψιστο βαθμό το αίσθημα της ασφάλειας στους συμπολίτες μας.

Τέλος, η κάτωθι αναφορά του Δ.Σ. της Ένωσής μας είναι αποκλειστικά για τους Αστυνομικούς της Υ.Δ.Ε.Ε. Καλαμάτας: ΜΠΡΑΒΟ με όλα τα γράμματα κεφαλαία, που παρόλο τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζεται καθημερινά, προσπαθείτε να εκτελείται το καθήκον με αξιοπρέπεια".