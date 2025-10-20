Καλαμάτα: 44χρονος έκρυβε ποσότητες χασίς στις ακτίνες ποδηλάτου!

Στις ακτίνες της ρόδας του ποδηλάτου του είχε κρυμμένες ποσότητες ναρκωτικών ένας 44χρονος, ο οποίος διακινούσε χασίς στην Καλαμάτα!

Υστερα από αξιοποίηση πληροφοριών αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας σταμάτησαν για έλεγχο το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης τον 44χρονο στην οδό Ευαγγελιστρίας στην Καλαμάτα, ενώ οδηγούσε το ποδήλατο του.

Οπως αποδείχθηκε ο δράστης είχε κρύψει με περίτεχνο τρόπο τρεις ποσότητες χασίς (0,5 – 0,6 και 0,7 γραμμάρια) στις ακτίνες της ρόδας του ποδηλάτου του, με το οποίο διακινούσε ναρκωτικά σε χρήστες στην πόλη της Καλαμάτας.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση ο 44χρονος πωλούσε το ένα γραμμάριο χασίς προς 5 έως 8 ευρώ.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα χασίς 272,1 γραμμαρίων και εναιώρημα κάνναβης σε διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης όγκου 120 ml.

Ο 44χρονος πέρασε από εισαγγελέα την Παρασκευή και πήρε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

* Με 1,3 γραμμάρια χασίς συνελήφθη την Παρασκευή στους Γαργαλιάνους ένας 23χρονος Ρουμάνος από αστυνομικούς της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας.

Κ.Ηλ.