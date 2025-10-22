Γαργαλιάνοι: Επέστρεψε το αυτοκίνητο που είχε κλέψει και τρακάρει!

Ενα σταθμευμένο αυτοκίνητο έκλεψε ένας 45χρονος το πρωινό της Κυριακής έξω από το σπίτι 59χρονης στους Γαργαλιάνους, όμως λίγο αργότερα το τράκαρε και αποφάσισε να της το επιτρέψει στο χώρο που το είχε πάρει λίγες ώρες αργότερα!

Η απίθανη αυτή υπόθεση άρχισε να γίνεται γνωστή το πρωί της Κυριακής όταν μια 59χρονη κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων την κλοπή του αυτοκινήτου της. Μία ώρα αργότερα ένας 40χρονος προσήλθε στο ίδιο αστυνομικό τμήμα και ανέφερε πως ένας 45χρονος τράκαρε το σταθμευμένο αυτοκίνητό του και διέφυγε από το σημείο!

Μετά το τρακάρισμα ο 45χρονος φαίνεται πως αποφάσισε να επιστρέψει το κλεμμένο αυτοκίνητο στην 59χρονη, η οποία το αντίκρισε μπροστά από το σπίτι της λίγες ώρες αργότερα, έχοντας υποστεί υλικές ζημιές.

Νέα κλοπή και τρακάρισμα από τον ίδιο πριν μια εβδομάδα!

Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι πως ο 45χρονος πριν από ακριβώς μια εβδομάδα είχε κλέψει εκ νέου αυτοκίνητο 57χρονου στους Γαργαλιάνους και το είχε πάλι τρακάρει στην περιοχή Κουτσουβέρι, χτυπώντας το σε μια ελιά! Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του 45χρονου από τους Γαργαλιάνου για κλοπή τροχοφόρου, μιας και είχε παρέλθει το αυτόφωρο για τη σύλληψή του.

Κ.Ηλ.