Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πλησιάζουν στην πλήρη εξιχνίαση οι Αρχές - Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών από χθες στην Καλαμάτα

Τρεις εβδομάδες συμπληρώνονται αύριο από το στυγερό διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ “Αμμος” και τον 61χρονο επιστάτη και ακόμη οι ανακριτικές αρχές και η αστυνομία δεν έχουν ξεδιαλύνει πλήρως την υπόθεση.

Οι δύο 22χρονοι που βρέθηκαν στη Φοινικούντα το μοιραίο εκείνο βράδυ έχουν προφυλακιστεί, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον για το ποιος πυροβόλησε τα δύο θύματα με πέντε σφαίρες.

Οι αρχές είναι πεπεισμένες πως στην υπόθεση εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα, πιθανότατα τρία, μιας και στις απολογίες τους οι 22χρονοι έχουν πέσει σε πολλές αντιφάσεις και υπάρχουν πολλά κενά, ειδικά σε αυτή του φερόμενου

ως συνεργού που παραδόθηκε μόνος του στη ΓΑΔΑ.

Στην υπόθεση προκύπτουν νέα στοιχεία, με τη ανακρίτρια να έχει στα χέρια της επικοινωνίες από επτά κινητά τηλέφωνα που έγιναν τη μοιραία νύχτα.

Μάλιστα χθες στην Καλαμάτα, για να συνδράμει στο δύσκολο έργο της ανακρίτριας σχετικά με την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, βρέθηκε εξειδικευμένο κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Ολα δείχνουν πως είμαστε κοντά στην πλήρη εξιχνίαση της πολύπλοκης αυτής υπόθεσης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως τα επόμενα 24ωρα θα εκδοθούν τρία νέα εντάλματα σύλληψης σε Μεσσηνία και Αττική.

Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Εν τω μεταξύ χθες το μεσημέρι βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ μαζί με την δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, καταθέτοντας στις δικαστικές αρχές αίτηση προστασίας, για την ίδια και την οικογένειά της.

Η ανιψιά του ενός θύματος δήλωσε πως φοβάται για τη δική της ζωή και της οικογένειας της, επισημαίνοντας πως θα προσπαθήσει να βοηθήσει τις ανακριτικές αρχές ώστε να βρεθούν όλοι οι δράστες του διπλού εγκλήματος, μιας και θεωρεί πως διαθέτει σημαντικά στοιχεία που θα συνεισφέρουν στην αποκάλυψη όλων των εμπλεκομένων.

“Μπορεί ο δολοφόνος να μην είναι κανείς από τους δύο συλληφθέντες”

Μάλιστα σε δηλώσεις της στο Star και στο Mega επανέλαβε πως είναι σχεδόν βέβαια πως υπάρχει και ηθικός αυτουργός στην υπόθεση “δεν πιστεύω πως οι δύο 22χρονοι είναι οι μοναδικοί κατηγορούμενοι για το στυγερό αυτό έγκλημα. Θεωρώ πως το κίνητρο είναι οικονομικό και θα ησυχάσω μόνο όταν βρεθούν όλοι οι υπεύθυνοι της δολοφονίας του θείου μου. Δεν έχω πειστεί ποιος ήταν ο δολοφόνος, μπορεί να μην είναι κανείς από τους δύο συλληφθέντες.

Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα κληρονομικά, έχω οικονομική άνεση, έχω να ζήσω. Θέλω μόνο να πληρώσουν όλοι όσοι αφαίρεσαν τη ζωή από έναν άνθρωπο που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, δεν είχε ποινικό μητρώο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία”.